اليوم السابع
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البنتاجون: أمريكا لن تتورع عن الرد على هجوم صاروخى بالعراق إذا لزم الأمر

الأربعاء، 03 مارس 2021 10:22 م
البنتاجون: أمريكا لن تتورع عن الرد على هجوم صاروخى بالعراق إذا لزم الأمر جون كيربى المتحدث باسم البنتاجون
واشنطن (رويترز)

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة "لن تتورع" عن الرد على الهجمات على قواتها إذا لزم الأمر، وذلك بعد هجوم صاروخى على قاعدة عين الأسد الجوية التى تستضيف قوات أمريكية وعراقية ومن التحالف الدولي.

 

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربى فى إفادة صحفية "فلنتعامل مع هذا بالشكل الصحيح. لنترك شركاءنا العراقيين يحققون فى هذا، ونرى ما يتوصلون إليه" واصفا الهجوم بأنه "تطور مقلق".

 

وأضاف "بعد ذلك، إذا استدعى الأمر الرد، فأعتقد أننا أظهرنا بوضوح أننا لن نتورع عن ذلك. لكننا لم نصل إلى هذا بعد"، رافضا بشكل قاطع التكهن باحتمال الرد على الهجوم.

 

 


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