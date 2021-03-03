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البحوث الفلكية يكشف تفاصيل ميلاد هلال شهر شعبان وأول أيامه

الأربعاء، 03 مارس 2021 03:12 م
البحوث الفلكية يكشف تفاصيل ميلاد هلال شهر شعبان وأول أيامه معهد البحوث الفلكية
كتب محمود راغب

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كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، برئاسة الدكتور جاد القاضى،  تفاصيل ميلاد شهر شعبان، حيث أوضح المعهد ، أن هلال شهر شعبان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 21 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رجب 1443 هجريا الموافق 2021 / 3 / 13 وهو يوم الرؤية) . 
 
 ويبقى الهلال الجديد في سماء كل من مكة المكرمة لمدة 8 دقائق، والقاهرة لمدة 6 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، أما فى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين ( 5 - 8 دقائق).
 
 
 ويبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس فى سماء المدن العربية والإسلامية لمدد تتراوح بين (1 - 17 دقيقة)، ماعدا طهران بإيران التي يغرب فيها الهلال مع غروب الشمس، وبذلك تكون غرة شهر شعبان 1442 هجريا فلكيا يوم الأحد 2021 / 3 / 14.
 
 
وسخر الله الأرض والسماء لخدمة الإنسان، فزخرت السماء بالأجرام السماوية التى يمكن دراسة الوقت من خلال حركتها، وذلك لثبات واستقرار حركتها مثل النجوم "الشمس والكوكب والأقمار"، ومن خلال متابعة حركة هذا الأجرام وحسابها اتخذ الإنسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقويم، والتقويم هى الترجمة العربية لكلمة "calendar" أى أول يوم من الشهر.
 
 
ولقد اتخذت شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها ومن أمثلتها: "التقويم المصرى الفرعونى "القبطى" - التقويم الميلادى اليوليانى "الجريجورى" – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى".
 
 
ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".
 
 
والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

شهر شعبان

شعبان

غره شهر شعبان

رمضان

شهر رمضان

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