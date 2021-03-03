البابا تواضروس يستقبل الأنبا أرسانيوس على هامش انعقاد المجمع المقدس

كتب مايكل فارس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بالمقر البابوى بالقاهرة، اليوم الأربعاء، الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد، على هامش انعقاد اجتماعات لجان المجمع المقدس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقد ترأس البابا صباح اليوم اجتماع اللجنة الدائمة فى المجمع المقدس باجتماعها من داخل مقر السكرتارية بالمجمع في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ومن المقرر أن يعقد البابا تواضروس الثانى اجتماعاً بأعضاء المجمع المقدس من الساعة السادسة حتى الثامنة، فيما عقدت 5 لجان فى المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اجتماعاتها أمس اليوم الثلاثاء، بمقر سكرتارية المجمع فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وهى لجنة الإيمان والتعليم، ولجنة العلاقات المسكونة، ولجنة الإعلام والمعلومات ، ولجنة الرهبة والأديرة، ولجنة شئون الإيبارشيات، بقاعة سكرتارية المجمع المقدس بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وبدأت جلسات انعقاد المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية اجتماعاتها، هذا العام بعد أن توقفت العام الماضى مرتين بسبب انتشار فيروس كورونا، أمس الاثنين، لتنعقد اللجان الفرعية بالمجمع المقدس على مدار ثلاثة أيام وهم 12 لجنة، ويوم الخميس 4 مارس الاجتماع الرسمى بالمقر البابوى بدير الأنبا بيشوى، وسوف يكون الموضوع الرئيسى للمجمع المقدس هذا العام هو "كيف كل لجنة تستفيد وتتكيف مع فيروس كورونا؟ والاستفادة التى تقدمها الكنيسة للشعب".

وعقدت 5 لجان أولي اجتماعاتها الاثنين، وهي لجنة الرعاية والخدمة، ولجنة الأسرة ولجنة العلاقات العامة ولجنة الطقوس ولجنة شئون الإيبارشيات، وذلك بقاعة السكرتارية المجمع المقدس بالمقر البابوي بالأنبا رويس.