البابا تواضروس يترأس اجتماع اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس بالكاتدرائية

كتب مايكل فارس

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، اجتماع اللجنة الدائمة في المجمع المقدس من داخل مقر السكرتارية بالمجمع في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



البابا تواضروس يترأس الاجتماع

وتتكون اللجنة من قداسة البابا رئيسا وعشرين عضوا وهم سكرتير المجمع المقدس، ولجنة السكرتارية، ومقررو اللجان الرئيسية للمجمع المقدس وأعضاء يختارهم البابا، ومدة العضوية تكون مدة العضوية ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

واختصاصات اللجنة الدائمة بحسب لائحة إنشائها، دراسة واتخاذ قرارات فى الظروف الطارئة خاصة فى حالة تعذر اجتماع المجمع المقدس للكنيسة، ومتابعة التزام أباء أعضاء المجمع المقدس بتعهداتهم الكنسية والشخصية.

وتعمل كلجنة استشارية لقداسة البابا فيما يعرضه البابا أو ما يطرحه أحد أعضاء اللجنة من موضوعات، ومتابعة تنفيذ قرارات المجمع المقدس وتنفيذ ما تكلف به من اعمال بواسطة المجمع المقدس، ودراسة واتخاذ قرارات فى الظروف الطارئة خاصة فى حالة تعذر اجتماع المجمع المقدس فيما عدا ما يخص الإيمان والعقيدة على أن تعرض هذه القرارات على المجمع المقدس فى اول جلسة قانونية، ومتابعة التزام أعضاء المجمع المقدس بتعهداتهم الكنسية و الشخصية ، ولقداسة البابا أن يكلف لجنة فرعية من هذه اللجنة الدائمة، وترفع توصيات من خلالها للمجمع المقدس لاتخاذ القرار المناسب، كما تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن عملها للمجمع المقدس.