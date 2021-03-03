اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 مارس 2021 10:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الإعلام الأمنى العراقى: صواريخ "جراد" استهدفت قاعدة عين الأسد

الأربعاء، 03 مارس 2021 09:49 ص
الإعلام الأمنى العراقى: صواريخ "جراد" استهدفت قاعدة عين الأسد صاروخ جراد - ارشيفية
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت خلية الإعلام الأمني العراقية، عبر حسابها على تويتر، أن الصواريخ التي ضربت قاعدة عين الأسد من نوع "جراد".

كانت أفادت مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، باستهداف قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار بـ10 صواريخ، وقالت المصادر، حسبما نقلت "السومرية نيوز"، إن " 10 صواريخ نوع كاتيوشا تستهدف محيط قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الانبار".

وأضافت أنه "تم تشغيل صافرات الانذار للدخول الى الملاجئ"، مردفة أنه "لم تم تسجل إصابات حتى اللحظة".

وتعتبر قاعدة عين الأسد، ثاني أكبر القواعد الجوية بالعراق بعد قاعدة بلد الجوية وهي مقر قيادة الفرقة السابعة في الجيش العراقي.

يذكر أن قيادة حرس الحدود المنطقة الخامسة العراقية،  أعلنت العثور على 59 صاروخا في محافظة الانبار، وقالت قيادة حرس الحدود- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- إن "قوة مشتركة تابعة لها تمكنت من العثور على 22 صاروخا (ار بي جي )، و37 صاروخا ( أس بي جي 9 )، و25 حشوة له في صحراء الأنبار"، مشيرة إلى أن قوات لواء حرس حدود الخامس، واستخبارات اللواء قامت بعملية استباقية، بناء على معلومات استخباراتية، حيث عثرت على المواد المتفجرة".


صواريخ جراد

العراق

قاعدة عين الاسد

عين الاسد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

10 صواريخ كاتيوشا تستهدف قاعدة عين الأسد فى الأنبار بالعراق

الأربعاء، 03 مارس 2021 08:37 ص

العربية: تحليق كثيف لطيران حربى قرب قاعدة عين الأسد فى بغداد

الأحد، 27 ديسمبر 2020 11:46 م

السلطات العراقية تنفى تعرض قاعدة "عين الأسد" لهجوم صاروخى

الإثنين، 06 أبريل 2020 05:04 م

العراق تعود كمسرح للتصعيد الإيراني الأمريكي.. طهران ترسل قائد فليق القدس لبغداد للتشاور مع الكتل السياسىة.. ودونالد ترامب يحذر إيران من مهاجمة القوات الأمريكية.. و واشنطن ترسل صواريخ باتريوت لقاعدة عين الأسد

الأربعاء، 01 أبريل 2020 11:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة