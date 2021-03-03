وأشارت الأونروا، في حسابها على موقع "تويتر"، إلى أن المركز يساهك في تقديم التدخلات المنقذة للحياة للأشقاء الفلسطينيين اللاجئين وعلاج مرضى السرطان وتوفير الوصول إلى الأدوية الحيوية للأمراض المزمنة، وتأتي هذه المساعدات ضمن جهود المملكة ممثلة بالمركز لدعم أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف بيئات اللجوء والتخفيف من معاناتهم.