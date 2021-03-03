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الأمم المتحدة: مقتل 38 مدنيا اليوم برصاص الانقلابيين فى ميانمار

الأربعاء، 03 مارس 2021 08:14 م
الأمم المتحدة: مقتل 38 مدنيا اليوم برصاص الانقلابيين فى ميانمار ميانمار
كتب أحمد عرفة

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أكدت منظمة الأمم المتحدة مقتل 38 مدنيا اليوم برصاص الانقلابيين في ميانمار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قتل أربعة متظاهرين على الأقل بأيدي قوات الأمن في ميانمار، وسط تصاعد الأزمة السياسية فى البلاد على خلفية الانقلاب العسكرى الذى أطاح بزعيمة البلاد أونج سان سو كي.، جاء لك نقلا عن عدة مصادر إعلامية.

ووجهت السلطات العسكرية فى ميانمار اتهامات إلى ستة صحفيين على خلفية قيامهم بتغطية المظاهرات المناهضة للانقلاب في البلاد، ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية اليوم الأربعاء عن محامي الصحفيين قوله إنه تم توجيه اتهامات إلى المصور الصحفي "ثين زاو" وخمسة صحفيين آخرين من ميانمار تتعلق بالتسبب في الخوف أو نشر أخبار كاذبة.. مشيرة إلى أن عقوبة السجن تصل إلى ثلاث سنوات.

 


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