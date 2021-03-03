اليوم السابع
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الأردن يضىء مبنى السياحة ومواقع أثرية احتفالا بمئوية الدولة ويوم عمان

الأربعاء، 03 مارس 2021 02:28 م
الأردن يضىء مبنى السياحة ومواقع أثرية احتفالا بمئوية الدولة ويوم عمان وزارة السياحة الأردنية
عمان (أ ش أ)

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أضاءت وزارة السياحة والآثار الأردنية بالتعاون مع أمانة عمان موقع جبل القلعة والمدرج الروماني، ومبنى الوزارة، وذلك ضمن الاحتفالات بمئوية تأسيس الدولة الأردنية، وبيوم مدينة عمان الذي يصادف الثاني مارس في كل عام.
 
وأشارت وزارة السياحة والآثار- في بيان - أوردته وكالة أنباء الأردن /بترا/اليوم الأربعاء-إلى أنه في إطار الاحتفاء بمرور مئة عام على تأسيس الدولة الأردنية، قرر مجلس الوزراء اعتماد الثاني من مارس من كل عام يوماً لمدينة عمّان، وذلك تخليداً لحدث مهمّ في تاريخ الدولة الأردنية، الذي يتمثّل بوصول الملك المؤسّس عبد الله الأوّل إلى مدينة عمّان عام 1921، حيث غدت المدينة عاصمة لإمارة شرق الأردن، وفيما بعد عاصمة للمملكة الأردنية الهاشمية.

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