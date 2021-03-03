اليوم السابع
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الأربعاء، 03 مارس 2021 07:23 م
خالد صلاح
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الأردن تسجل 5335 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و37 حالة وفاة

الأربعاء، 03 مارس 2021 06:00 م
الأردن تسجل 5335 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و37 حالة وفاة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
عمان /أ ش أ/

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، تسجيل 5335 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و37 حالة وفاة.

وأصدرت رئاسة الوزراء ووزارة الصح، بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن إجمالى عدد الإصابات فى المملكة ارتفع إلى 407,617 حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 47,043 حالة، وإجمالى عدد الوفيات ارتفع إلى 4793 حالة.

وأشارت الصحة الأردنية، إلى أن عدد الحالات التى أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 295 حالة، فيما غادرت 193 حالة، كما بلغ إجمالى عدد الحالات المؤكّدة التى تتلقى العلاج فى المستشفيات 1736 حالة.

 

 


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