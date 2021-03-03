الأجهزة الأمنية تضبط 178 طربة حشيش بحوزة شخصين فى الفيوم

كتب محمود عبد الراضى – أحمد الجعفرى

ضبطت وزارة الداخلية 178 طربة من مخدر الحشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالفيوم، وذلك فى إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرور بدوائر وأقسام الشرطة.

بدأت الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة الطرق والمنافذ لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم، تمكنت من ضبط شخصين، مقيمين بدائرة المركز ولهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة نقل وبحوزتهما 178 طربة حشيش ومبلغ مالى و4 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما مستخدمين السيارة المضبوطة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .