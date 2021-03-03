افتتاح معرض "سيدتى" للمجلس القومى للمرأة بالإسماعيلية بمشاركة 65 عارضة.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح - صبرى غانم

افتتح فرع المجلس القومي للمرأة، بمحافظة الإسماعيلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،ونقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية، معرض "سيدتى"، والذى أقيم بمقر نقابة المهندسين بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث ويستمر خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس الجارى.

واستقبلت الدكتورة عفاف الكومي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، المهندس أحمد المصري، نقيب مهندسين الإسماعيلية وفيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ والنائب المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان والنائب عصام دياب والنائب سامي سليم ومديري مديريتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والشباب والرياضة وعضوات المجلس الأقتصادية السيدات الأعمال بالإسماعيلية وجمع كبير من القيادات التنفيذية وسيدات الأعمال، لإفتتاح معرض "سيدتي"، والذى أقيم بمقر نقابة المهندسين بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث ويستمر خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس الجاري.

شارك في المعرض، 65 سيدة من ممثلي وعضوات المجلس القومي للمرأة بالمحافظة بجميع مراكزها ومدنها وذوي الهمم وأعضاء مدرسة النور والأمل للمكفوفين والذي يضم عددا كبير من مختلف منتجات الأشغال اليدوية والمفروشات والمصنوعات الجلدية والملابس وأشغال الأبرة والتريكو وكافة المنتجات الغذائية والتي تباع للجمهور بأسعار مخفضة جدا عن مثيلاتها بالأسواق.

وخلال الأفتتاح، أشادت رئيسة المركز القومي للمرأة، بدور المرأة المصرية بصفة عامة والمرأة الأسماعيلاوية خاصة فى خدمة المجتمع وإحداث التنمية الحقيقية باعتبارها الشريك الأساسي للرجل في كافة مناحي الحياة فهمي صانعة الأجيال على مر التاريخ.

كما أكدت حرص القيادة السياسية على تقديم كافة سبل الدعم للمرأة المصرية وما لها من عظيم التقدير والاحترام فهمي الأم والأخت والزوجة والأبنة فهي كل المجتمع وليست نصف المجتمع كما كان ً.





افتتاح معرض سيدتي للمجلس القومى للمرأة بالإسماعيلية

معرض سيدتي للمجلس القومى للمرأة بالإسماعيلية

افتتاح معرض سيدتي للمجلس القومى للمرأة بالإسماعيلية