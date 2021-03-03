افتتاح قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى سوهاج الجامعى بتكلفة 22 مليون جنيه

سوهاج محمود مقبول

افتتح الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى الجامعي بعد تطويره، وذلك بحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال عميد كلية الطب البشري، ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، الدكتور حمدي سعد مدير المستشفى الجامعي، والدكتور أيمن عبد الغفار، رئيس قسم جراحة القلب والصدر.

وخلال الافتتاح، تفقد الدكتور أحمد عزيز، غرف العمليات والعناية المركزة والمتوسطة والتجهيزات الطبية داخل قسم جراحة القلب والصدر، الذى يعد إضافة للمنظومة الطبية بالمحافظة لخدمة المواطنين بسوهاج والمحافظات المجاورة، مؤكداً أن الجامعة تحرص على تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لخدمة أهالينا داخل الاقليم وخارجه، حيث أن قسم جراحة القلب والصدر يعد مركزاً متميزًا قادراً على التعامل مع الحالات الحرجة في هذا التخصص، وتم تطويره وتجهيزه بتكلفة 22 مليون جنيه منهم 16 مليونا و500 ألف جنيه دعم من أحد البنوك، و 5 ملايين و500 ألف جنيه من الجامعة.

من جانبه أوضح الدكتور حسان النعماني، القائم بأعمال عميد كلية الطب البشري، أن القسم يقدم عددا من الخدمات الطبية المتخصصة في مجال جراحة القلب المفتوح، وتغير الصمامات، وترقيع الشرايين، وجراحات القلب للأطفال، وجراحات مرضى الصدر والمناظير، فهو يخدم حالات الطوارئ وإصابات الصدر علي مستوي سوهاج والمحافظات الجنوبية.

وقال الدكتور حمدي سعد، مدير المستشفى الجامعي، إن القسم يقدم خدماته العلاجية على مدار 25 سنة ويجري العديد من العمليات الجراحية الخطيرة والدقيقة التي ساهمت في إنقاذ حياة الآلاف من المرضى، موضحاً أن القسم بدء في استقبال الحالات منذ بداية شهر ديسمبر الماضي، حيث أجرى حتي الآن 142 عملية جراحية منها 10 جراحة قلب مفتوح و 43 جراحات صدر، و 22 منظار الشعب الهوائية، إلى جانب 67 حالة بالحوادث والطوارئ.

وأضاف الدكتور أيمن عبد الغفار، رئيس قسم جراحة القلب والصدر، أن القسم يضم غرفتين عمليات مجهزتين علي أعلى مستوي، وعدد 2 ماكينة قلب مفتوح ومنظار صدري جراحي متطور، إلى جانب 5 أجهزة تنفس صناعي حديثة، و4 أسِرَّة لرعاية ما بعد القلب المفتوح، و 5 أسِرَّة للرعاية المتوسطة، وقسم داخلي مجهز بعدد 10 أسِرَّة تناسب إحتياجات مرضى القلب، مشيراً إلى أن القسم يشتمل أيضاً علي منظار شعب هوائية لمختلف الأعمار ويعتبر الوحيد من نوعه الذي يخدم أهالي محافظات جنوب الصعيد.