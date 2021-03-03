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افتتاح شارع البدرى فرغلى فى بورسعيد بعد أيام من وفاة البرلمانى السابق.. فيديو

الأربعاء، 03 مارس 2021 11:59 ص
افتتاح شارع البدرى فرغلى فى بورسعيد بعد أيام من وفاة البرلمانى السابق.. فيديو افتتاح شارع البدرى فرغلى فى بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، شارع الراحل البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، عضو مجلس الشعب الأسبق - شارع المشرق سابقًا - بجوار مقر حزب التجمع في نطاق حي الشرق.

وأكد المحافظ، فى بيان، أن البدري فرغلي يعتبر أحد أعلام مصر وبورسعيد، وقدم جهودًا مخلصة على مدار تاريخه في العمل البرلماني والسياسي، وخدمة أصحاب المعاشات، مشيرا إلى أن هذا التاريخ سيظل مضيئًا لسيرته كأحد المناضلين الشرفاء لخدمة وطنه وأبناء مصر.

وولد البدري فرغلى، في محافظة بورسعيد عام 1947 في حي العرب، وبدأ العمل بميناء بورسعيد وكان عمره 12 سنة، ونجح فى كل الانتخابات النقابية حتى سن التقاعد إلى المعاش، وظل عضوًا بمجلس الشعب لمدة 4 دورات كاملة نال خلالها احترام البرلمان، وحصل على لقب زعيم المعارضة الشعبية، وخاض معركة للمطالبة بحقوق أصحاب المعاشات عبر رئاسته لاتحاد أصحاب المعاشات.


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