اعلان نتيجة مسابقة أفضل مكتبة ومد الدراسة بالدراسات العليا 3 أسابيع بجامعة المنوفية

واستعرض "القاصد" مع أعضاء لجنة الدراسات العليا سير إمتحانات الدراسات العليا بكليات ومعاهد الجامعة، وشدد على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من عدوى فيروس كورونا وحماية الطلاب أثناء أداء الامتحانات

وأشار "القاصد"، إلي أن اللجنة ناقشت خطة الجامعة والكليات في مجال البحث العلمي والدراسات العليا للعام الدراسي الحالي والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لحماية الدارسين وأعضاء هيئة التدريس من عدوي فيروس كورونا.

وأعلن أنه سيتم مد الدراسة بالدراسات العليا وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بقيام الجامعات والمعاهد بمد العام الدراسي الجارى لمدة ثلاثة أسابيع مبدئياً لاستكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة، كما تناولت الجلسة الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة للدراسات العليا.

وقامت اللجنة بالمصادقة علي محضر إجتماع الجلسة السابقة والإحاطة بمتابعة ماتم تنفيذه من قرارات ،كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية ونصف السنوية الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراة عن العام الجامعي السابق والحالي إلي جانب الإحاطة بالتقارير العلمية المقدمة من أعضاء البعثات العلمية والتقارير العلمية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عن حضورهم مؤتمرات داخل الجامعة وخارجية بالجامعات المصرية والعربية.

وخلال اجتماع لجنة المكتبات اعلن نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا نتيجة اللجنة المشكلة لاختيار أفضل مكتبة بين مكتبات كليات ومعاهد الجامعة حيث جاء في المركز الأول طبقا لمعايير التقييم مكتبة كلية الهندسة الالكترونية و المركز الأول مكرر مكتبة كلية الهندسة والمركز الثانى مكتبة كلية العلوم والمركز الثالث مكتبة كلية الاداب وذلك من حيث الخدمات المقدمة وإعداد المستفيدون والمترددون على المكتبة وإتباع الإجراءات الاحترازية.