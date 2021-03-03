اعرف مصير 4 متهمين ضبط بحوزتهم 18 قطعة أثرية أثناء التنقيب عن الآثار بسوهاج

كتب سليم على

كشفت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار سوهاج بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام أحد الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد المنازل فى المراغة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم إستهداف المنزل المشار إليه، وأمكن ضبط مالك المنزل وعدد (3 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل المنزل المشار إليه، وتم العثور على (حفرتين إحداهما تنتهى بسرداب والأخرى تنتهى بسردابين ومن خلال أحدهما ينتهى بكشف أثرى عبارة عن "لوحة جدارية من الجرانيت الوردى عليها بعض النقوش بالبارز ومثبتة بأسفل الحفر") وكذا ضبط عدد 18 قطعة "يشتبه فى أثريتها" - أدوات التنقيب) واعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:

يقول المشرع، إن عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، تتضمن أن كل من حاول التنقيب عن الآثار يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

وأضاف المشرع، أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهمين من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.