اعرف أهمية فيتامين هـ لصحتك.. 8 فوائد أهمها مقاومة الشيخوخة

ندى سليم

فيتامين ه من أهم الفيتامنيات التي تلعب دورا كبيرا في تقوية وظائف جسمك وخاصة الجهاز المناعى لمواجهة العدوى الفيروسية، فهو يوجد في العديد من الفواكة والخضراوات التي تقلل خطر إصابتك بأنواع محددة من أمراض القلب.

وكشف تقرير نشر في موقع انسايدر نقلا عن دراسة صادرة عن مجلات علم الشيخوخة، أن فيتامين (هـ) هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تعزز جهاز المناعة لديك، نظرا لأنه معدن قابل للذوبان في الدهون.

ومن أهم الفوائد الصحية التي يحققها فيتامين ه لجسمك الآتى:



1.قد يبطئ فيتامين (هـ) عملية شيخوخة الخلايا نظرا لأنه أحد مضادات الأكسدة، مما يعني أنه يمنع الجذور الحرة من إتلاف الخلايا، والتي يمكن أن تأتي أيضًا من مصادر خارجية مثل دخان السجائر وتلوث الهواء، و عندما تدمر الجذور الحرة قد تتطور حالات مثل الخرف ومرض الزهايمر.

2.يواجه مخاطر الإجهاد التأكسدى من خلال مقاومة تلف البروتين والحمض النووي.

3. فيتامين (ه) يسهم في علاج مرضى الضعف البقعي وهو مرض وراثي يصيب العين ويمكن أن يؤدي في الحالات الشديدة إلى فقدان البصر، حيث يمكن أن يقلل من خطر فقدان البصر بنسبة 19٪.

4. يعزز فيتامين هـ استجابة الجهاز المناعي، نظرا لأنه يعزز مستويات نوع من الخلايا المناعية تسمى الخلايا الليمفاوية التائية أو الخلايا التائية .

5. قد يبطئ فيتامين (هـ) من فقدان الذاكرة لدى الأفراد المصابين بمرض الزهايمر، نظرًا لأن الدماغ يستخدم الكثير من الأكسجين، فهو شديد التأثر بالإجهاد التأكسدى وهو يعمل على محاربة التدهور المعرفى الذى يكون سببا في تطور حالات الخرف.

6. . فيتامين (هـ) قد يحسن صحة الأوعية الدموية، حيث يلعب فيتامين هـ دورًا حيويًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء من خلال حمايتها من الأكسدة.

7.قد يقلل فيتامين (هـ) من أعراض ما قبل الدورة الشهرية (PMS) مثل القلق والاكتئاب والتشنج.

8. د يمنع فيتامين هـ من حروق الشمس والأضرار التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية.

ويمكنك الحصول من فيتامين ه من خلال العديد من الفواكه والخضراوات مثل الافاكادو والفلفل الأحمر والمكسرات.