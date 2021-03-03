اليوم السابع
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الأربعاء، 03 مارس 2021 05:51 م
خالد صلاح
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اعتقال إرهابى وضبط قذائف مضادة للدبابات والأفراد جنوبى الجزائر

الأربعاء، 03 مارس 2021 04:51 م
اعتقال إرهابى وضبط قذائف مضادة للدبابات والأفراد جنوبى الجزائر الجيش الجزائرى - أرشيفية
أ ش أ

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أفادت وزارة الدفاع في الجزائر يوم الأربعاء، بأن مفرزة للجيش اعتقلت في الأسبوع الماضي إرهابيا بمنطقة برج باجي المتاخمة للحدود الجزائرية مع مالي.

وقالت الوزارة في بيان عبر موقعها الرسمي، إن الأمر يتعلق بإرهابي التحق سنة 2016 بأحد التنظيمات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل.

وكشفت أن الجيش ضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، وثلاث قذائف "آر بي جي 2" مضادة للدبابات، وثلاث قذائف "آر بي جي2" مضادة للأفراد، وقذيفة "إف آل جيه" مضادة للأفراد بالإضافة إلى 136 طلقة ذخيرة.

وأشارت إلى ضبط كمية ذخيرة أخرى بمنطقة إن أميناس تقدر بــ 2485 طلقة من مختلف العيارات.

 

الجزائر

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الإرهاب فى الجزائر

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