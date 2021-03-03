اليوم السابع
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استعدادات أمام منزل عائلة المخرج خالد يوسف لتشييع جثمان شقيقه.. فيديو

الأربعاء، 03 مارس 2021 12:08 م
استعدادات أمام منزل عائلة المخرج خالد يوسف لتشييع جثمان شقيقه.. فيديو أهالى قرية المخرج خالد يوسف يستعدون لتشييع جنازة شقيقه صلاح
القليوبية إبراهيم سالم

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قدم اليوم السابع، بثا مباشرا، لاستعدادات أهالى قرية المخرج خالد يوسف بكفر شكر فى القليوبية، لتشييع جنازة شقيقه صلاح، الذى وافته المنية قبل ساعات، حيث من المقرر تشييع جنازة شقيق المخرج فى مقابر الأسرة بإحدى قرى مدينة كفر شكر بالقليوبية.

كان خالد يوسف قد أعلن مساء أمس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عودته إلى مصر لحضور الجنازة، قائلا: "قدرى أن أعود إلى وطنى وقد رحلت آخر رائحة من طيبة أبى وصبر أمى، نشيع جثمان شقيقى غدا الأربعاء عقب صلاة الظهر بمدافن العائلة، أسألكم الدعاء، ولا أراكم الله مكروها فى عزيز لديكم".

يُذكر أن أسرة خالد يوسف أعلنت فى وقت سابق تشييع جثمان المهندس صلاح يوسف عقب صلاة ظهر اليوم الأربعاء فى قرية تصفا بمركز كفر شكر، على أن يكون العزاء أمام منزل العائلة، وكان المخرج السينمائى البارز قد أعلن وفاة شقيقه مساء الثلاثاء، من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك.


خالد يوسف

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