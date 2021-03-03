وأشار الاستطلاع إلى أن 49% ممن شاركوا عانوا بشكل كبير نفسيا جراء الوباء في الغرب الكندي مقابل 46% على مستوى سائر أنحاء كندا. وقد لوحظ مؤخرا في مقاطعة مانيتوبا ارتفاع في عدد مرضى الصحة العقلية، كما اعتبر أكثر من الثلثين بأن حياتهم الاجتماعية قد تدهورت في عام من الأزمة الصحية.