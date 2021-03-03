استئصال 8 أورام ليفية من مريضة بمستشفى المطرية المركزى فى الدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، نجاح فريق طبى فى استئصال 8 أورام ليفية لمريضة تبلغ من العمر 40 عاما.

وكانت السيدة تعانى من آلام شديدة نتيجة وجود أورام ليفية متعددة ونزيف مهبلى متكرر بمستشفى المطرية المركزى، حيث تم التدخل الطبى السريع، وتمت الجراحة بنجاح، وخرجت المريضة بحالة مستقرة وجيدة.

كما تقدم وكيل وزارة الصحة، بالشكر لإدارة المستشفى بقيادة الدكتور أشرف السودة والفريق الطبى بقيادة الجراح الدكتور إسلام شتيه، والدكتور محمد السقا استشارى التخدير، والتمريض نجلاء فاروق، والفريق المعاون بالمستشفى، واعداً إياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقى والتطور بالمنظومه الصحية، وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.