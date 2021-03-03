اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 مارس 2021 11:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

استئصال 8 أورام ليفية من مريضة بمستشفى المطرية المركزى فى الدقهلية

الأربعاء، 03 مارس 2021 10:42 ص
استئصال 8 أورام ليفية من مريضة بمستشفى المطرية المركزى فى الدقهلية عملية جراحية - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، نجاح فريق طبى فى استئصال 8 أورام ليفية لمريضة تبلغ من العمر 40 عاما.

 

وكانت السيدة تعانى من آلام شديدة نتيجة وجود أورام ليفية متعددة ونزيف مهبلى متكرر بمستشفى المطرية المركزى، حيث تم التدخل الطبى السريع، وتمت الجراحة بنجاح، وخرجت المريضة بحالة مستقرة وجيدة.

 

كما تقدم وكيل وزارة الصحة، بالشكر لإدارة المستشفى بقيادة الدكتور أشرف السودة والفريق الطبى بقيادة الجراح الدكتور إسلام شتيه، والدكتور محمد السقا استشارى التخدير، والتمريض نجلاء فاروق، والفريق المعاون بالمستشفى، واعداً إياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقى والتطور بالمنظومه الصحية، وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

 

 


الدقهليه

صحه الدقهليه

جراحة ازالة اورام

مستشفى المطرية المركزى

وكيل صحة الدقهلية

استئصال ورم ليفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فريق طبى يستأصل ورما دمويا بالبلعوم الأنفى وقاع الجمجمة لطفل بمستشفى كفر الشيخ

الأربعاء، 24 فبراير 2021 01:44 ص

فريق طبى بمستشفى قنا العام ينجح فى استئصال ورم بقولون شاب

الجمعة، 19 فبراير 2021 12:13 م

استئصال ورم سرطانى بالبنكرياس وإعادة توصيل القناة بالأمعاء بمستشفى عين شمس العام

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 09:50 م

استئصال عظام وخلايا جذعية.. تفاصيل 10 ساعات قضتها حورية فرغلى فى العمليات

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 06:33 م

استئصال رحم مريضة هندية وزنها 142 كيلو بعد تعرضها لنزيف مستمر نتيجة ورم سرطانى

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 05:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة