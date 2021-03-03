ارتفاع قطاع "التعبئة والتغليف" بنسبة 12.6% خلال جلسات شهر فبراير

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال جلسات شهر فبراير الماضى، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 12.6%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 12.3%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 11.7%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 6.9%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 6.3%، وصعد قطاعى الطاقة والخدمات المساندة والخدمات التعليمية بنسبة 4.8%، 4.6%، على التوالى، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.7%، وأخيراً قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.2%.

فيما تراجعت 8 قطاعات على رأسها قطاع السياحة والترفيه بنسبة 9.2%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.6%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 2.1%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.9%، ثم قطاعي البنوك والموارد الأساسية بنسبة 1.4%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.1%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 0.9%.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 11525.02 نقطة، خلال جلسات شهر فبراير الماضى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 2333.88 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعاً بنحو 0.09% مغلقًا عند مستوى 3369.89 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.8% مغلقًا عند مستوى 14181.62 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 30.09% ليغلق عند مستوى 1425.02 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 7.2 مليار جنيه خلال خلال جلسات شهر فبراير الماضى، ليغلق عند مستوى 7.04 مليار جنيه، بنسبة نمو 1%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 336.8 مليار جنيه إلى 393.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 16.8%، فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 231.1 مليار جنيه إلى 121.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 47.5%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 567.9 مليار جنيه إلى 514.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 9.7%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من مليار جنيه إلى 1.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 18.1%.

وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 85.3 مليار جنيه خلال جلسات شهر فبراير الماضى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 15.186 مليار ورقة منفذة على 1.067 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 65.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 11.141 مليار ورقة منفذة على 945 ألف عملية خلال الشهر السابق.