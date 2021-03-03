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ارتفاع درجات الحرارة غدا وأمطار ببلطيم ودمياط والصغرى بالعاصمة 11 درجة

الأربعاء، 03 مارس 2021 01:29 م
ارتفاع درجات الحرارة غدا وأمطار ببلطيم ودمياط والصغرى بالعاصمة 11 درجة أمطار - ارشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا  الخميس، ارتفاع بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس  معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشرقية، مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة نشطة.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل الدفء على شمال الصعيد،  وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .
 
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من بلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من مطروح والإسكندرية ورشيد،  وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.
 
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد  على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، شديد البرودة على جنوب الصعيد  .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس:  القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.

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