اليوم السابع
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اتحاد"تربية سوهاج"يوزع الكمامات والشيكولاتة على الطلاب خلال الامتحانات.. صور

الأربعاء، 03 مارس 2021 08:52 م
اتحاد"تربية سوهاج"يوزع الكمامات والشيكولاتة على الطلاب خلال الامتحانات.. صور الطلاب بجامعة سوهاج
كتبت: شيماء حمدى

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وزع اتحاد طلاب كلية التربية بجامعة سوهاج خلال امتحانات كليه التربية، الكمامات التي تحمل لوجو الاتحاد والرسائل التحفيزية والشيكولاته.

ويظهر من الصور التي تم ارسالها عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" استعداد الكلية، كما تبرز الصور التباعد الاجتماعى وتوافر الإجراءات الاحترازية أثناء سير عملية الامتحانات.

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تأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين.

وأعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com  أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

 

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

 


صحافة المواطن

صحافة مواطن

اليوم السابع

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سوهاج

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