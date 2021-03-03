إيطاليا تدرس فرض إجراءات جديدة لغلق المدارس خارج المناطق الحمراء

فاطمة شوقى

تستعد إيطاليا لإصدار إجراءات تقييدية جديدة ضد فيروس كورونا، يأمر بغلق المدارس خارج المناطق الحمراء أيضا، حسبما قالت شبكة "أدنكرونوس" الإيطالية.

وأشارت الشبكة الإعلامية الإيطالية إلى أن مصادر حكومية كانت حاضرة في غرفة التحكم هذا الصباح مع رئيس الحكومة ماريو دراجي أشارت إلى أن "المرسوم الجديد الخاص بحالة الطوارئ الصحية، ينطوي على اغلاق المدارس بجميع أنواعها ومستوياتها في المناطق الحمراء الأكثر تضرراً جراء جائحة كوفيد 19".

وأضافت المصادر ذاتها، أن "الأمر لا يقتصر على ذلك وحسب، بل إن القرار المتخذ سينطوي على إغلاق الفصول الدراسية، وإبقاء الطلاب في المنزل مع نهج التعلم عن بُعد، حتى في المناطق التي تصل نسبة الإصابات فيها الى 250 حالة ايجابية لكل 100 ألف نسمة في الحصيلة الأسبوعية، أو إذا كانت هناك حالات إنذار واضحة وملحة.

قالت وزارة الصحة الإيطالية إن 17.083 إصابة جديدة بفيروس كورونا سُجلت أمس في أنحاء البلاد، وحسب نشرة هيئة الدفاع المدني الصادرة عن وزارة الصحة، فقد لقي 343 شخصاً حتفهم جراء الإصابة بالوباء في الـ24 ساعة الماضية، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وذكر تقرير الوزارة أن "معدل الحالات الإيجابية قد بلغ 5.08٪، الأمر الذي يأتي استنادا لتحاليل الكشف عن العدوى الـ335,983 التي تم إجراؤها.

وأشار التقرير الصحي الى أن هناك 38 حالة نقل جديدة لمرضى الى أقسام العناية المركزة بالمستشفيات، ليصل المجموع الى 2327 مريضاً يحتاجون للإنعاش جراء تفاقم إصابتهم بكوفيد 19. كما أن هناك أيضًا 458 مريضًا جديدا أدخلوا الى المستشفيات لظهور الأعراض عليهم ليبلغ مجموعهم الإجمالي 19570 شخصًا في أجنحة المستشفيات من المصابين بفيروس كورونا.

في السياق ذاته، ارتفع عدد الأطباء الذين فارقوا الحياة في إيطاليا بسبب الإصابة بكوفيد 19 إلى 333، حيث تعد أخصائية الطب العام الدكتورة ماريا تيريزا ديستريا، آخر ضحية تم إدراجها في "قائمة الضحايا"، التي يتم تحديثها من قبل الاتحاد الوطني للجراحين وأطباء الأسنان (Fnomceo).