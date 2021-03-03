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إيران: على واشنطن أن تعود أولا إلى الاتفاق النووى ثم تجلس لطاولة المفاوضات

الأربعاء، 03 مارس 2021 11:05 م
إيران: على واشنطن أن تعود أولا إلى الاتفاق النووى ثم تجلس لطاولة المفاوضات ايران
كتب أحمد عرفة

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إنه يمكن أن تعود إيران إلى التزاماتها بشأن الاتفاق النووى بشرط التزام الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية بهذا الاتفاق، وفقا لمصادر إعلامية.

 

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن المسار الدبلوماسى هو الأفضل لحل أزمة الاتفاق النووى وسنرد على كل مبادرة بشكل مناسب، متابعا: لا حاجة للتفاوض على عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووى.

 

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إلى أن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تعود أولا إلى الاتفاق النووي ثم تجلس إلى طاولة المفاوضات.


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