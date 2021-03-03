إنشاء لوحة توزيع كهرباء ديرب نجم بالشرقية بتكلفة 45 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس وجيه صدقى رئيس مركز ومدينة ديرب نجم معدلات الأداء ونسب تنفيذ أعمال إنشاء لوحة توزيع كهرباء بمنشأه صهبرة بنطاق المركز بتكلفة إجمالية بلغت 45 مليون جنيها لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز والإنتهاء منها وفقا للجدول الزمنى المحدد، للارتقاء بمنظومة الكهرباء وتحسين مستوى استقرار التيار الكهربي.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى على المشروعات الجارى تنفيذها، للوقوف على نسب تنفيذها بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التى تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس وجيه سعدون رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، أنه جارى إنشاء لوحة توزيع كهرباء جهد 11 كف بمنشأة صهبرة بتكلفة إجمالية بلغت 45 مليون جنيه بنسبة تنفيذ وصلت 95% لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين وحل مشكلة الإنقطاع المتكرر للتيار الكهربى الذى يعانى منه المناطق والقرى البعيده لسنوات طويلة.

كما أوضح رئيس المركز أنه جارى تنفيذ مشروع الغاز الطبيعى بالمدينة والقرى التابعة له حيث تم الإنتهاء من حفر الخطوط الداخلية بالمدينه بأطوال 220674 متر وبقرية صافور بأطوال 23000 متر، كما تم الانتهاء من خطوط 7 بار بطول 35 كيلو متر والانتهاء من 25 عداية، كما تم تنفيذ أعمال الشبكات الرئيسية بالمدينة ووصل نسبه المواطنين المتعاقدين للإستفاده من الغاز الطبيعى 32500 مواطن بمدينة ديرب نجم وإجمالى عدد العملاء التى تم التشغيل لهم 22500 عميل، وتم ضخ الغاز بجميع قطاعات المدينة وديرب البلد وعدد المتعاقدين بصافور والمنا صافور 10000 عميل تم تشغيل الغاز بصافور والمنا صافور، وتم دفع الغاز بقرى الجواشنة وديرب السوق وكفر أبو برى.

كما تم البدء فى الخط الرئيسى المغذى لقرى الصانية والجميزة، وتم الانتهاء من الخط المغذى لطحا المرج، ووصل عدد المتعاقدين بقرية طحا المرج 4000 مواطن، وتم بدء أعمال حفر الشبكات الداخلية بقرى طحا المرج والصوينى والبدء فى الخط الرئيسى المغذى لمنشأة صهبرة.