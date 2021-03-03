إقليم لاتسيو الإيطالى يحدد المنشآت الصناعية لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسى

كتب أحمد عرفة

أكدت سلطات إقليم لاتسيو الإيطالي، أنها حددت المنشآت الصناعية التي تستطيع إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا على أراضي الإقليم.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال أليسيو داماتو، مستشار شؤون الصحة في إقليم لاتسيو، إنه قد تم عرض خطة على الحكومة الجديدة، تضمنت الإشارة إلى المنشآت الممكنة لإنتاج اللقاح، و4 منها تقع في إقليمنا.

أضاف مستشار شؤون الصحة في إقليم لاتسيو أنه في الوقت الذي ننتظر فيه ردا من الوكالة الأوروبية للأدوية، توجهنا إلى الوكالة الإيطالية للأدوية، بطلب إجراء عملية طارئة للموافقة، موضحا أن الأولوية الآن لتطوير الرد المناعي لدى السكان بأسرع ما يمكن.

ولفت مستشار شؤون الصحة في إقليم لاتسيو إلى أن هذا يجب أن يتغلب على الاعتبارات الجيوسياسية. ونحن لا نهتم الآن بمصدر اللقاح، بل المهم أن يكون فعالا وآمنا"، مؤكدا أن هناك ما يكفي من الأدلة العلمية على فاعلية لقاح "سبوتنيك V.