إغلاق بوغازى رشيد والمعدية بالبحيرة لسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار

البحيرة - ناصر جودة

شهدت مدن وقرى محافظة البحيرة، هطول أمطار متوسطة، وحذر رؤساء الوحدات المحلية جميع المواطنين من الخروج فى الأمطار، والابتعاد عن أعمدة الإنارة، فيما أعلنت إدارتا بوغازى رشيد والمعدية رفع درجة الاستعداد القصوى، بسبب موجة الطقس السيئ التى تشهدها البلاد.

وشهدت مدن إدكو ورشيد وكفر الدوار وأبو حمص هطول أمطار متوسطة فى الساعات الأولى من اليوم، وأعلنت إدارة بوغازى رشيد والمعدية حالة الطوارئ، وإغلاقهما أمام حركة الصيد والمراكب، ورفعت الوحدات المحلية درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة أى أزمات قد تحدث نتيجة الأمطار المحتمل زيادتها حسب تقرير هيئة الأرصاد.

فيما شهدت باقى المدن هطول أمطار خفيفة، وعلى فترات متقطعة، ولم تتأثر حركة السير بالمركبات داخل هذه المدن، فيما اتخذت الوحدات المحلية هناك شئونها تحسباً لزيادة الأمطار.

من جانبها، حذرت الإدارة العامة للمرور بالبحيرة سائقى المركبات بأنواعها، من السرعة الزائدة على الطريقين الزراعى والدولى الساحلي، فيما رفعت مديرية الصحة درجة الاستعداد القصوى، تحسباً لوقوع أى حوادث بسبب الأمطار.