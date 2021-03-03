إعلان أسماء خطباء المكافأة بعد اجتيازهم مسابقة إقامة الشعائر

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء خطباء المكافأة على بند التحسين، الذين اجتازوا المسابقة الأولى لإقامة الشعائر بالمكافأة، إضافة إلى بدل خطبة الجمعة المقرر لكل منهم، موجهة المديريات تكليف كل منهم بإقامة الشعائر "صلاة المغرب، والعشاء، والفجر"، فى أحد المساجد التى بها خطيب مكافأة، أو لا تقام بها الجمعة، على أن يكون المسجد فى محيط إقامة كل منهم .
ونشرت الوزارة، عبر موقعها الالكترونى أسماء الخطباء والمديريات التابعة لهم كما يلى:
1.محمد محمود محمد على جاد الحق
أسيوط
2.محمد طه محمد ابراهيم
بنى سويف
3.أحمد ياسر عبد القادر أبو العطا نجم
الدقهلية
4.سامح محمد حبيب عوض الله
الشرقية
5.إبراهيم اسماعيل إبراهيم النور
الغربية
6.محمود مصطفى محمود البقري
الغربية
7.هيثم عبد الله عبد المجيد فايد
الغربية
8.محمد عيسى خليل دسوقي
الفيوم
9.محمد عبد الحميد جنيدى علي
القاهرة
10.إبراهيم ربيع إبراهيم أحمد إمام
القليوبية
11.خالد عبد العزيز عبد الرازق
القليوبية
12.أحمد خضرى تغيان علي
قنا
13.راشد حجازى عبد الرحيم راشد
قنا
14.عبدالله حمدى خلف حادي
قنا
15.وليد محمود أبوالمجد محمود
قنا
16.السيد أمين السيد حجازى
كفر الشيخ
17.عبد العال حمدين عبد العال
كفر الشيخ
18.أحمد محمد جاد الرب أحمد
سوهاج
19.رجب محمود أمين عبد ربه
سوهاج
20.محمد محمد سعد جابر
الاسكندرية
21.عبدالله رفعت محمودسليم
الاسكندرية
22.مصطفى عبد العليم محمد يوسف
الاسكندرية
23.علاء محمد عبد الغفار إبراهيم العرابي
الاسكندرية
24.أحمد محمد السيد جعفر
الإسكندرية
25.عصام عبد المقصود إمبارك حسانين
الاسماعيلية
26.حسن جاد الكريم أحمد عبد الرحمن
أسيوط
27.عماد حمدى محمد حسن
أسيوط
28.محمد أحمد محمود حسن
أسيوط
29.محمد حامد إبراهيم حريز
أسيوط
30.محمد حسين جاد سيد
أسيوط
31.
ياسر سمير عبد التواب زهران
أسيوط
32.
أحمد طه محمد حسن
أسيوط
33.
أحمد محمود إبراهيم محمد عناني
الأقصر
34.
بدوى عبد الباسط أحمد طايع
الأقصر
35.
الحجاج على محمود طه
الأقصر
36.
محمد عبد الرحيم عبد الظاهر عبد الرحيم
الأقصر
37.
عبد الفتاح سليم حسن سليم
الأقصر
38.
محمود محمد بيومى ابوزيد
الأقصر
39.
أبو الحسن الشاذلى هاشم محمد
الأقصر
40.
أشرف عبدالله النوبى برسي
الأقصر
41.
محمد مصطفى عراقى أحمد
الأقصر
42.
صلاح الدين محمد أمين أحمد
الأقصر
43.
أسامه جابر عبد الراضى محمود
الأقصر
44.
دسوقى أبو السعود دسوقى حامد
الأقصر
45.
محمد محمد توفيق أحمد
البحر الأحمر
46.
ناصر محمد مهنى عبد الناصر
البحر الأحمر
47.
محمود إبراهيم محمد رضا محمد أبو القاسم
البحر الأحمر
48.
لطفى أحمد عبد الحافظ
البحر الأحمر
49.
محمود محمد عبد المعطى الديب
البحيرة
50.
حسين نايف بسيونى عبد النبي
البحيرة
51.
رضا فوزى إبراهيم يوسف قرقيط
البحيرة
52.
عثمان محمد محمود أبو عامر
البحيرة
53.
محمد سعيد محمد القزاز
البحيرة
54.
محمد عبدالله عبد مناف جاد
البحيرة
55.
محمد على إبراهيم محمود حمد
البحيرة
56.
محمد أحمد محمد أبو العطا
البحيرة
57.
محمد ممدوح محمد البربري
البحيرة
58.
إبراهيم حسن عبد الرازق داود
البحيرة
59.
أحمد محمد السيد خطاب
البحيرة
60.
حمادة محمد السيد خطاب
البحيرة
61.
محمود حسن عبد الغفار حجاج
البحيرة
62.
كريم إبراهيم محمد محمد عبد الله
البحيرة
63.
وجيه عبدالحميد حسين قطوس
البحيرة
64.
أيمن توفيق هنداوى حرحش
البحيرة
65.
شعبان محمد فراج نوار
البحيرة
66.
أحمد هاشم عبد الغفار شعبان
البحيرة
67.
حسن عبد العزيز شعبان أبو عامر
البحيرة
68.
عبد الصمد رجب عبد الصمد العو
البحيرة
69.
فرج سعيد محمد عبد العال
البحيرة
70.
محمود مصطفى عمر عبد المجيد عفش
البحيرة
71.
نور محمد إسماعيل الأنصاري
البحيرة
72.
عاصم محمد أبو عجيله نويشي
البحيرة
73.
أحمد محمد محمود الخطيب
بنى سويف
74.
أحمد عمر حسين محمد
بنى سويف
75.
أحمد فوزى محمود أحمد
بنى سويف
76.
أسامة عبد الجواد سيد عبد الجواد
بنى سويف
77.
إسماعيل محمد عبدالستار على محمد
بنى سويف
78.
أشرف سيد عيد عبد النبي
بنى سويف
79.
ايمن فكرى فرج عبد الباقي
بنى سويف
80.
بطل حلمى رمضان عبد العال
بنى سويف
81.
الجيلانى فتحى محمد عبداللطيف
بنى سويف
82.
خالد شحات سيد عبدالكريم
بنى سويف
83.
سِلْمى أحمد عبد الباسط عبد الجواد
بنى سويف
84.
سيد مجدى سيد عبد الحميد
بنى سويف
85.
شكرى محمد عبد الحميد محمد
بنى سويف
86.
عبد الجليل لطفى أبوبكر عبد اللطيف
بنى سويف
87.
عبد السيد جمعة عبد الفتاح جاد
بنى سويف
88.
على سليمان عبدالحميد شحاته
بنى سويف
89.
محمد حميدة محمود رستم
بنى سويف
90.
محمد سيد حسن إبراهيم
بنى سويف
91.
محمد شحات عبدالفتاح معوض
بنى سويف
92.
محمد عبد الستار إبراهيم محمد
بنى سويف
93.
محمود محمد حويحى مرسي
بنى سويف
94.
مصطفى سعد مصطفى عبد الله
بنى سويف
95.
نور عبد المنعم على محمد
بنى سويف
96.
السيد محمد بريقى عثمان
جنوب سيناء
97.
عبدالعزيز محمد على عبدالمجيد
جنوب سيناء
98.
عادل المحمدى على السيد الهلالي
جنوب سيناء
99.
أحمد رجب يوسف عوض
الجيزة
100.
نصر رمضان على حسين الكيلاني
الجيزة
101.
إبراهيم يوسف محمد يوسف
الدقهلية
102.
محمد عبدالله خليل الشرقاوي
الدقهلية
103.
أحمد محمود عبده السيد العسال
الدقهلية
104.
أمير محمد حامد عوضين
الدقهلية
105.
محمد محمد هلال محمد
الدقهلية
106.
محمد عزيز حسين شنب
دمياط
107.
عبده محمد محمدالخنينى
دمياط
108.
راضى محمود التابعى العدوي
دمياط
109.
محمد فتحى عبد العزيز عبد الفتاح
دمياط
110.
نصر إبراهيم طه بركات
دمياط
111.
محمد إبراهيم سيد أحمد
سوهاج
112.
محمد شرف الدين عيد قلم
سوهاج
113.
ممدوح أحمد عبد الله قبيصي
سوهاج
114.
حمدى حامد محمود السيد
سوهاج
115.
رأفت مصطفى عارف علي
سوهاج
116.
أحمد محمد زغلول على الدين
السويس
117.
وليد أشرف عبد الحى على حسن
الشرقية
118.
محمد كرم محمد الهادى خليل
الشرقية
119.
محمود حبيب أحمد عبد الله
الشرقية
120.
السيد ناصر السيد محمد سيد
الشرقية
121.
عبد العزيز حسن سليمان خليل
شمال سيناء
122.
محمود أحمد محمود مخلص
الغربية
123.
محمد المنشاوى سليمان عيد
الغربية
124.
محمد عبد الحميد عبد الرازق حويزي
الغربية
125.
إبراهيم ابراهيم البسطويسى جوده
الغربية
126.
إبراهيم فتحى أحمد السكرية
الغربية
127.
أحمد محمد سيد أحمد أبو طالب
الغربية
128.
حامد فتوح محمد ندا
الغربية
129.
السيد عبد الغفار على ابو سويلم
الغربية
130.
فهيم مسعود محمد العصامي
الغربية
131.
يوسف شعبان عبده الشرقاوي
الغربية
132.
محمد عبد المقصود أبو النجا أبو راضي
الغربية
133.
محمد ربيع محمد عبد السلام
الفيوم
134.
حسام طه محمد عبد العاطي
الفيوم
135.
محمد خضر عيد خضر
الفيوم
136.
محمد محمد بيومى البربري
القاهرة
137.
أحمدبهنسى رمضان الديب
القاهرة
138.
عبد الفتاح عطاسعد عبد الفتاح
القليوبية
139.
أيمن جاد الحسينى جاد سلامة
القليوبية
140.
جمال عبد الناصر رمضان مرسى عزب
القليوبية
141.
محمد حسن عبد اللطيف عبد الدايم
القليوبية
142.
محمد عبد الهادى محمد على
القليوبية
143.
محمد فؤاد محمد الغنام
القليوبية
144.
محمود ماهر أمين عبدالفتاح
القليوبية
145.
مصطفى يوسف عبدالباسط يوسف
القليوبية
146.
ناصر عبد التواب حسين على عبد التواب
القليوبية
147.
هانى فتحى عبد المنعم سيد أحمد
القليوبية
148.أحمد عبدالناصر على السيد
القليوبية
149.أحمد فؤاد سليم عبد الوارث
قنا
150.عبد الرازق نور الدين على سليم
قنا
151.المزمل أحمد حسن علي
قنا
152.محمود رشدى صالح محمد
قنا
153.أبوالحجاج محمد على إمبابي
قنا
154.رفاعى صبرى صديق عبد المجيد
قنا
155.عبد الله إبراهيم أحمد إبراهيم
قنا
156.عماد الدين على أحمد عبد الهادي
قنا
157.محمود أحمد محمود عيسي
قنا
158.عادل عبدالقادر حسن الجرن
كفر الشيخ
159.أحمد محمد نظمى سيد احمد
كفر الشيخ
160.أنور شمس محمدمتولى
كفر الشيخ
161.بلال محمدرمضان محمد
كفر الشيخ
162.حسين محمد حسين شلتح
كفر الشيخ
163.رضا احمد على أبو سعده
كفر الشيخ
164.صلاح على رزق علي
كفر الشيخ
165.عبد الغنى سعد ابو الفتوح محمد
كفر الشيخ
166.عماد الشحات منشاوى أبو عقادة
كفر الشيخ
167.محمد جمعه المتولى المرسى
كفر الشيخ
168.محمود عباس السيدابراهيم
كفر الشيخ
169.مرسى محمد مرسى على
كفر الشيخ
170.مروان عبدالحليم محمد أبو العينين
كفر الشيخ
171.ولاء الدين عبدالعال عطية
كفر الشيخ
172.وليد اسماعيل سيد احمد شرشيرة
كفر الشيخ
173.عادل على السيد نصار
كفر الشيخ
174.أحمد محمد على زبيدة
كفر الشيخ
175.حسنى إبراهيم محمد يوسف
كفر الشيخ
176.صالح محمد صالح محمد
كفر الشيخ
177. عماد حمدى إسماعيل فراج
كفر الشيخ
178. محمد محمد على فرج
كفر الشيخ
179.فتحى محمد أحمدالبرماوى
المنوفية
180.سعيد محمود عبد الله شمس الدين
المنوفية
181.عمرو سعيد فتوح درويش
المنوفية
182.مؤمن عبدالمجيد محمد عبدالفتاح
المنوفية
183.على عبد الوهاب محمد علام
المنوفية
184.حسن أحمد حسن عبد الله
المنيا
185.حسين ناجى عبد العليم حسين
المنيا
186.رجب عبد النعيم عبد الرحيم محمد
المنيا
187.رضا حسن عبد العزيز حسن
المنيا
188.طه على محمد على
المنيا
189.مصطفى سعد شاكر علي
المنيا
190.يسرى توفيق سيد علي
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