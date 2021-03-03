اليوم السابع
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إعداد سجل لتوثيق بطولات رجال الإسعاف بشمال سيناء

الأربعاء، 03 مارس 2021 04:00 ص
إعداد سجل لتوثيق بطولات رجال الإسعاف بشمال سيناء مقر إسعاف شمال سيناء الرئيسى
شمال سيناء ـ محمد حسين

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بدأ مرفق إسعاف شمال سيناء، التجهيز لتوثيق بطولات رجال إسعاف شمال سيناء خلال السنوات الأخيرة بسجلات مكتوبة وأعمال مسرحية لتضاف لما تم فى السابق من توثيق بجداريات والتجهيزات لمعرض يجسد هذه البطولات .

قال "محمد النجار" مسئول العلاقات العامة بمرفق إسعاف شمال سيناء، لـ"اليوم السابع"، إنه سينفذ أعمال صياغة توثيق البطولات كبار كتاب القصة والمسرح بشمال سيناء، وتظهر فى صورة سجل تاريخى ككتاب يحمل وثائق وصور وسيرة الأبطال .

وأضاف النجار، أن الكتاب يعتمد على روايات ووثائق حية تظهر بطولات رجال مرفق إسعاف شمال سيناء، من شهود عيان شاركوا فيها من رجال الإسعاف وقيادات مرفق الإسعاف .

وأشار النجار، إلى أن هذا السجل سيدون فيه سير شهداء رجال الإسعاف الذين استشهدوا أثناء أداء الدور الإنسانى وعددهم 6 شهداء، وكذلك ممن أصيبوا وعددهم أكثر من 45 مصابا بينهم حالات بتر أطراف وإعاقة كلية .

وأوضح مسؤول العلاقات العامة بمرفق إسعاف شمال سيناء، أن هذا التوثيق يضاف لسلسلة أعمال توثيقية لبطولات إسعاف شمال سيناء وبدأت برسم جداريات الأبطال الشهداء على جدران مرفق الإسعاف بمدينة العريش، والتجهيز لمعرض يجسد هذه البطولات .


شمال سيناء

العريش

مرفق اسعاف شمال سيناء

بطولات رجال الإسعاف

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