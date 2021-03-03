إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الغربى بالفيوم

الفيوم رباب الجالى

أصيب 6 مواطنين فى حادث تصادم وقع بين سيارة نقل وأخرى ملاكي، بطريق أسيوط الغربى مدخل قرية دمو بمركز الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان مرفق إسعاف الفيوم، تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وملاكى بطريق أسيوط الغربى عند مدخل دمو، وانتقلت سيارات إسعاف لمكان الحادث وتبين إصابة 6 أشخاص هم: "م.ا.س" 36 سنة، و"أ.ر.ز" 36 سنة، و"أ. م. أ" 9 سنوات، و"ه .أ. ر" 9 سنوات، و"ع.خ" 40 سنة، و"أ. ص. م" 27 سنة، وتم نقلهم لمستشفى الفيوم العام، لعمل الإسعافات اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة المختصة للتحقيق.