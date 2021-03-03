اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 مارس 2021 11:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الغربى بالفيوم

الأربعاء، 03 مارس 2021 10:57 ص
إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الغربى بالفيوم إسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 6 مواطنين فى حادث تصادم وقع بين سيارة نقل وأخرى ملاكي، بطريق أسيوط الغربى مدخل قرية دمو بمركز الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

كان مرفق إسعاف الفيوم، تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وملاكى بطريق أسيوط الغربى عند مدخل دمو، وانتقلت سيارات إسعاف لمكان الحادث وتبين إصابة 6 أشخاص هم: "م.ا.س" 36 سنة، و"أ.ر.ز" 36 سنة، و"أ. م. أ" 9 سنوات، و"ه .أ. ر" 9 سنوات، و"ع.خ" 40 سنة، و"أ. ص. م" 27 سنة، وتم نقلهم لمستشفى الفيوم العام، لعمل الإسعافات اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة المختصة للتحقيق.

 


طريق اسيوط الغربي

حوادث الطرق بالفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم

حوادث الطرق

حادث تصادم بالفيوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة