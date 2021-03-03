إصابة 4 سيدات فى سقوط مصعد بعقار سكنى في القنطرة غرب الإسماعيلية

وكشفت المعاينة الأولية أنه أثناء استقلال 4 أشخاص مصعدا كهربائيا في عقار سكني، حدث عطل مفاجئ في المصعد، أدى لسقوطه، وإصابة مستقليه.

تلقي اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد إصابة، سيدة 49 عامًا، بسحجات وكدمات بالجسم، وأخرى 23 عامًا، وفتاة 20 عامًا، بكدمات بالجسم، وسيدة 48 عامًا، بإشتباه كسر بالعمود الفقري وكسر بالساق اليسري، وجرح قطعي بالساق اليسري.

وتم نقل المصابين الأربعة إلى مستشفي القنطرة غرب وأبو خليفة لتلقي العلاج اللازم، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



