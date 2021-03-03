اليوم السابع
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إصابة 4 سيدات فى سقوط مصعد بعقار سكنى في القنطرة غرب الإسماعيلية

الأربعاء، 03 مارس 2021 06:47 م
إصابة 4 سيدات فى سقوط مصعد بعقار سكنى في القنطرة غرب الإسماعيلية اسعاف - أرشيفية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أصيب 4 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر سقوط مصعد كهربائي يستقله عدة أشخاص، بمركز ومدينة القنطرة غرب في الإسماعيلية.

وكشفت المعاينة الأولية أنه أثناء استقلال 4 أشخاص مصعدا كهربائيا في عقار سكني، حدث عطل مفاجئ في المصعد، أدى لسقوطه، وإصابة مستقليه.
 
تلقي اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد إصابة، سيدة 49 عامًا، بسحجات وكدمات بالجسم، وأخرى  23 عامًا، وفتاة 20 عامًا، بكدمات بالجسم، وسيدة 48 عامًا، بإشتباه كسر بالعمود الفقري وكسر بالساق اليسري، وجرح قطعي بالساق اليسري.
 
وتم نقل المصابين الأربعة إلى مستشفي القنطرة غرب وأبو خليفة لتلقي العلاج اللازم، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 

 

 


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