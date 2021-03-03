اليوم السابع
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إصابة 15 عاملا فى حادث انقلاب ميكروباص على طريق الفرافرة - ديروط

الأربعاء، 03 مارس 2021 12:31 ص
إصابة 15 عاملا فى حادث انقلاب ميكروباص على طريق الفرافرة - ديروط حادث تصادم - صورة أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أصيب 15 عاملا زراعيا، في حادث مروري، مساء أمس الثلاثاء، بالطريق الواصل بين مركز ديروط بأسيوط ومركز الفرافرة في الوادي الجديد، وتلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث مروري بطريق الفرافرة – ديروط.

وتبين انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، بمنطقة الكيلو 90 بطريق الفرافرة – ديروط، أسفر عن إصابة 15 عاملا زراعيا بجروح وكدمات واشتباه كسور متفرقة بالجسم.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي، لتلقي العلاج، وجاري تحرير محضر بالحادث، وإخطار جهات التحقيق.


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