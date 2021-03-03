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إسرائيل: حادثة التلوث البيئى قبالة سواحلنا عملية إرهابية "متعمدة"

الأربعاء، 03 مارس 2021 08:33 م
إسرائيل: حادثة التلوث البيئى قبالة سواحلنا عملية إرهابية "متعمدة" نتنياهو
كتب أحمد عرفة

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قالت السلطات الإسرائيلية إن حادثة التلوث البيئي قبالة سواحلنا عملية إرهابية "متعمدة"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، أن هجوم إيران على السفينة الإسرائيلية فى بحر عمان كان محاولة منها لتحسين وضعها التفاوضى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وقال وزير إسرائيلى، إن إيران استخدمت ألغاما بحرية لضرب السفينة الإسرائيلية الأسبوع الماضى، بحسب مصادر إعلامية. 

 

وأضاف: "تفجير السفينة الإسرائيلية عمل إيرانى سنرد عليه ونحن نضرب إيران على كل الجبهات". وتابع: "لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي لا باتفاق ولا بدونه وهذا ما قلته للرئيس بايدن".

 

 

 

 

 

 


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إسرائيل

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