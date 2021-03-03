إسرائيل: أى اتفاق نووى جديد مع إيران يجب أن يكون "معدلا جذريا"

رويترز

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز اليوم الأربعاء إن أي اتفاق نووي جديد بين الغرب وإيران ينبغي أن يكون "معدلا جذريا" مقارنة مع الاتفاق السابق.

وحث شتاينتز، الحليف الوثيق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي جو بايدن على ممارسة "ضغط هائل" على إيران لتغيير سلوكها وتفكيك برنامجها النووي.

وقال في مؤتمر سيراويك الذي تنظمه (آي.اتش.إس) عبر الانترنت، متحدثا إلى جانب نظيريه من مصر والإمارات "تتفق كل دول الشرق الأوسط على أن هذا خطر مدمر ينبغي منعه مسبقا".