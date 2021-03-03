اليوم السابع
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إسرائيل: أى اتفاق نووى جديد مع إيران يجب أن يكون "معدلا جذريا"

الأربعاء، 03 مارس 2021 06:17 م
إسرائيل: أى اتفاق نووى جديد مع إيران يجب أن يكون "معدلا جذريا" وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز
رويترز

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 قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز اليوم الأربعاء إن أي اتفاق نووي جديد بين الغرب وإيران ينبغي أن يكون "معدلا جذريا" مقارنة مع الاتفاق السابق.

وحث شتاينتز، الحليف الوثيق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي جو بايدن على ممارسة "ضغط هائل" على إيران لتغيير سلوكها وتفكيك برنامجها النووي.

وقال في مؤتمر سيراويك الذي تنظمه (آي.اتش.إس) عبر الانترنت، متحدثا إلى جانب نظيريه من مصر والإمارات "تتفق كل دول الشرق الأوسط على أن هذا خطر مدمر ينبغي منعه مسبقا".

 

 

 


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