اليوم السابع
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الأربعاء، 03 مارس 2021 06:58 م
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إزالة طن مواد كيماوية سقط من سيارة ربع نقل فى الدقهلية

الأربعاء، 03 مارس 2021 06:17 م
إزالة طن مواد كيماوية سقط من سيارة ربع نقل فى الدقهلية انقلاب سيارة - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من إزالة كمية من المواد الكيماوية سقطت من سيارة ربع نقل بناحية منزل كوبري جامعة المنصورة، حيث تلقي اللواء رافت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بسقوط تنك من سيارة ربع نقل ناحية منزل كوبرى الجامعة.

 
انتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة، وقوات الحماية المدنية، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه حال سير السيارة رقم "ع م 9131" ربع نقل، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى اصطدامه بالبلدور وسقوط تانك محمل أعلى السيارة أرضًا.
 
ونجم عن ذلك تفريغ حمولة التانك على الأرض، وبه مواد منظفة "فلاش" تقارب 1000 لتر، ولم ينجم عن الحادث إصابات، حيث تم إزالة آثار المادة الكيماوية وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2771 لسنة 2021 إدارى مركز شرطة المنصورة.
 
 

الدقهليه

اخبار الحوادث

انقلاب سيارة بها مواد كيماوية

قسم أول المنصورة

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