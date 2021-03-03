اليوم السابع
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إخماد حريق التهم محتويات منزل بمدينة الضبعة فى مطروح.. صور

الأربعاء، 03 مارس 2021 07:25 م
إخماد حريق التهم محتويات منزل بمدينة الضبعة فى مطروح.. صور إخماد حريق التهم محتويات منزل
مطروح - حسن مشالي

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة الضبعة، في محافظة مطروح، من إخماد حريق نشب في منزل أحد المواطنين، ومنعت امتداد النيران للمنازل المجاورة، وأسفر الحريق عن احتراق جميع محتويات المنزل، ولم يسفر عن أية خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغاً بنشوب حريق في منزل ملك المواطن ناصر زايد إبراهيم بمركز الضبعة، التابع لمحافظة مطروح، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم إخماد الحريق بمعرفة رجال الإطفاء، ولا توجد خسائر بشرية، وأتى الحريق على محتويات المنزل بالكامل، ويرجح أن يكون سببه ماس كهربائي.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارى إجراء معاينة الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب وملابسات الحريق.

 

احتراق محتوايات مزل في الضبعة
احتراق محتوايات مزل في الضبعة
اخماد حريق التهم محتويات منزل بمدينة الضبعة
اخماد حريق التهم محتويات منزل بمدينة الضبعة
نشوب حريق في منزل بمدينة الضبعة
نشوب حريق في منزل بمدينة الضبعة

 

 


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