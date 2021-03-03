إخماد حريق التهم محتويات منزل بمدينة الضبعة فى مطروح.. صور

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغاً بنشوب حريق في منزل ملك المواطن ناصر زايد إبراهيم بمركز الضبعة، التابع لمحافظة مطروح، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم إخماد الحريق بمعرفة رجال الإطفاء، ولا توجد خسائر بشرية، وأتى الحريق على محتويات المنزل بالكامل، ويرجح أن يكون سببه ماس كهربائي.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارى إجراء معاينة الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب وملابسات الحريق.



احتراق محتوايات مزل في الضبعة



اخماد حريق التهم محتويات منزل بمدينة الضبعة