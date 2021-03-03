إحباط محاولة مصريين قادمين من إيطاليا تهريب أدوية مخدرة عبر مطار القاهرة

كتبت رحاب نبيل

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، من ضبط محاولة تهريب أدوية مخدرة بحوزة راكبين مصريين، وذلك فور وصولهما من إيطاليا، أخفاها داخل حقائبهما، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من روما، اشتبه عبد العال نعمان مدير الجمارك، فى راكبين مصريين، وبالعرض علي صابر عبدالحميد نائب مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب الأول، ضمت أحمد سيد وهانى محمود مأمورا الجمارك، وتبين وجود 30 شريط ترامادول، و14 زجاجة كونترمال، مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه، وبتفتيش الراكب الثانى بمعرفة

تونى فكرى وأحمد صبرى مأمورا الجمارك، عثر بحوزته علي 40 شريط ترامادول و12 زجاجة كونترمال.

وقرر عبد العال نعمان مدير الجمارك، باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركى بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.