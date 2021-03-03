إحالة 6 متهمين بتهمة انتحال صفة شرطة والاستيلاء على 6 ملايين جنيه للمحاكمة

كتب كريم صبحى

قرر ت نيابة البساتين، إحالة أفراد تشكيل عصابى للمحاكمة الجنائية، بتهمة انتحال صفة رجال شرطة والنصب على مواطن والاستيلاء منهم على 6 ملايين جنيه.

ونجح رجال المباحث بالقاهرة، فى القبض على 6 متهمين بتكوين تشكيل عصابى والاستيلاء على 6 ملايين جنيه من تاجر عملة بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة فى منطقة البساتين.

وتلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا من تاجر اتهم فيه 6 أشخاص بالاستيلاء منه على 6 ملايين جنيه بعدما انتحلوا صفة رجال شرطة.

وأضاف الشاكى، أنه بعدما اتفق مع شخص على تبديل مبلغ مالى من العملة الصعبة، وفور الوصول، تفاجأ بوجود 6 أشخاص، سرقوا منه الأموال، وفروا هاربين.

وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ، والقى القبض على جميع المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.