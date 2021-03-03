اليوم السابع
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الأربعاء، 03 مارس 2021 12:51 م
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إحالة 55 موظفا للتحقيق خلال حملات الانضباط الإدارى بالبحيرة

الأربعاء، 03 مارس 2021 12:06 م
إحالة 55 موظفا للتحقيق خلال حملات الانضباط الإدارى بالبحيرة جانب من الحملات
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الانضباط الإدارى وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين مع استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وفى هذا السياق، نفذت الوحد المحلية بمركز ومدينة الدلنجات حملات تفتيشية بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة، أسفرت عن إحالة 55 من العاملين بالمصالح الحكومية ومركز الشباب بقرية مؤسسة البستان للتحقيق لتغيبهم دون سند قانونى.

ويذكر أن الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبراخيت حمله مرورية، أسفرت عن إحالة  20 من العاملين بالوحدات الصحية بقرى " أبو السحما  - محلتصا - اورين" للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.


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