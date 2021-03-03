اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 مارس 2021 05:13 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة عاطل ضبط بحوزته مواد مخدرة قبل بيعها لعملائه فى حلوان للجنايات

الأربعاء، 03 مارس 2021 03:50 م
إحالة عاطل ضبط بحوزته مواد مخدرة قبل بيعها لعملائه فى حلوان للجنايات كلابش،ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة حلوان، إحالة عاطل لمحكمة الجنايات، بعد ضبط بحوزته كمية من مخدر الأستروكس والحشيش قبل ترويجها على عملائه فى منطقة حلوان، وتحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة أمنية لرجال المباحث بالقاهرة، فى ضبط عاطل له معلومات مسجلة، بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزته ( 450 جرام أستروكس وحشيش- مبلغ مالى – هاتف محمول)، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى  المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى.

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه ، ولا تزيد عن 5 الأف جنيه ، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.

 


اخبار الحوادث

امن القاهرة

مواد مخدرة

عاطل يبيع مخدرات

حلوان

حملة امنية

تجارة المخدرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة