أوروبا تعزز خطة التطعيم ضد كورونا وتوشك على الموافقة على أول لقاح أحادى الجرعة

فاطمة شوقى

توشك أوروبا على تعزيز خطة التطعيم الخاصة بها بفضل أول لقاح أحادى الجرعة ضد كورونا، الذى تصنعه شركة جونسون وجونسون، وستعلن وكالة الأدوية الأوروبية EMA فى 11 مارس ما إذا كانت ستمنحه توصية لاستخدامه فى الاتحاد الأوروبى أم لا.

وأشارت صحيفة "ثينكو دياز" الإسبانية إلى أن هذا القرار يأتى بعد أيام قليلة من تصريح الولايات المتحدة باستخدامه فى نهاية الأسبوع الماضى.

وستجتمع لجنة خبراء وكالة الأدوية الأوروبية بشأن الأدوية وستدرس البيانات المقدمة من الدراسات السريرية الأمريكية، وإذا أعطى الضوء الأخضر لفعالية وسلامة اللقاح، يمكن للمفوضية الأوروبية أن تمنحه ترخيص التسويق في نفس اليوم، كما حدث بالفعل مع ترخيصات فايزر بيونتك Pfizer / BioNTech ،وموديرنا Moderna و استرازينكا AstraZeneca ، من ذلك التاريخ ، من المتوقع أنه في غضون أيام قليلة، كما حدث في الولايات المتحدة ، سيبدأ التوزيع في الدول الأعضاء.

وأفادت الشركة قبل شهر في الدراسات السريرية التي أجريت على 44000 شخص، أن لقاح جونسون أظهر فاعلية بنسبة 66٪ في المتوسط، على الرغم من أن فعاليته تراوحت بين 72٪ في دراسات الولايات المتحدة ، و 66٪ في أمريكا اللاتينية و 57٪ في جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى أنه يقي 85٪ من حالات المرض الشديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وصول هذا اللقاح سيعزز خطط التطعيم في أوروبا، حيث أن الشركة المصنعة هي واحدة من أكبر المجموعات الصيدلانية في العالم ، والتي أعلنت أنها ستصنع مليار جرعة فى عام 2021.

أيضًا ، بالمقارنة مع موديرنا وبيونتك وفايزر واسترازينكا، تم التصريح بالفعل فى أوروبا، والتى تتطلب جرعتين ، فإن نسخة الجرعة الواحدة من شأنها تسريع معدل التحصين.

واتفقت المفوضية الأوروبية مع العملاق الأمريكي على شراء 200 مليون جرعة، بالإضافة إلى 200 مليون إضافية، بالنسبة لإسبانيا، يمكن أن يكون سعرها المقدر 8.5 يورو ، على الرغم من أن اتفاقيات هؤلاء المصنعين مع بروكسل سرية.

ويقدر دويتشه بنك أن جونسون يمكن أن يزود بشكل كبير من أبريل فى أوروبا، لتصل إلى 20 مليون جرعة شهريًا اعتبارًا من يونيو (حوالى 2.1 مليون لإسبانيا)، مما يسهل تحقيق مناعة القطيع بحلول نهاية الصيف.

فى الإنتاج الأوروبى، ستعتمد جونسون على المصنع الجديد للمنتجات القابلة للحقن فى مختبر Catalan Reig Jofre في Sant Joan Despí (برشلونة)، والذى يخطط لبدء التصنيع فى الربع الأول من العام.

وذكرت وكالة الأدوية الأمريكية الأسبوع الماضى، أن ردود الفعل السلبية الأكثر شيوعًا لهذا المنتج كانت ألم موضع الحقن في 48.6٪ من الحالات ، والصداع في 39٪ ، والتعب في 38 ، و 2٪ ، والألم العضلي في 33.2٪. وشملت الآثار الجانبية الأخرى الحمى في 9٪ من المشاركين وارتفاع درجة الحرارة في 0.2٪ من أولئك الذين تلقوا اللقاح.