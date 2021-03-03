اليوم السابع
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الأربعاء، 03 مارس 2021 12:07 م
خالد صلاح
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أوبك+ تدرس تمديد تخفيضات إنتاج النفط فى أبريل

الأربعاء، 03 مارس 2021 11:33 ص
أوبك+ تدرس تمديد تخفيضات إنتاج النفط فى أبريل أوبك - صورة أرشيقية
رويترز

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قالت ثلاثة مصادر في أوبك+ لرويترز إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يدرسون تمديد تخفيضات إنتاج النفط من مارس إلى أبريل بدلا من زيادة الإنتاج بسبب هشاشة أسواق الخام وتعافي الاقتصاد العالمي.

وكان قد قال أمين عام أوبك، إن آفاق سوق النفط العالمية تظل إيجابية، موضحا أن التطورات الإيجابية على صعيد الاقتصاد العالمي ومتانة الطلب في آسيا أمران مشجعان.

وأضاف أمين عام أوبك، أن الضبابية المعاكسة التي أحدثت صدمة في السوق العام الماضي تواصل الانحسار.

 


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