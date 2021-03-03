اليوم السابع
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أمن المنافذ يضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير

الأربعاء، 03 مارس 2021 11:59 ص
أمن المنافذ يضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير هجرة غير شرعية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى – أحمد الجعفرى

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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية،  أبرزها فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، حيث تم ضبط 7 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع.
 
وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة من ضبط عدد (1) قضية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (34) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1460) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (228) حكم قضائى متنوع.
 
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (3) قضايا .
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وزارة الداخلية

امن المنافذ

تهريب المخدرات

الجمارك

تزوير المستندات

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