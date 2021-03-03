أمطار رعدية تضرب مدن ومراكز البحيرة والمحافظ يعلن حالة الاستنفار.. صور

كما شدد محافظ البحيرة، على مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل فى نطاقه ومراجعة محطات الرفع والتأكد من جاهزية الماكينات والمعدات والمتابعة المستمرة للطرق والمحاور الرئيسية للتأكد من عدم وجود أي تجمعات للمياه أو الرمال عليها.

ووجه محافظ البحيرة، بالاستنفار التام لجميع الأجهزة الأمنية والصحة والإسعاف والحماية المدنية وكافة المرافق واستمرار أعمال تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق، بالإضافة الى مراجعة صيانة خطوط ومجالات الكهرباء بكافة المراكز.