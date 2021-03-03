أمطار رعدية تضرب مدن ومراكز البحيرة والمحافظ يعلن حالة الاستنفار.. صور

شهدت محافظة البحيرة، حالة من سوء الأحوال الجوية، حيث انخفضت درجات الحرارة وسط سقوط أمطار غزيرة، وأدى سقوط الأمطار إلى توقف حركة الملاحة والصيد وإغلاق بوغاز رشيد نظرا لإرتفاع مستوى الأمواج.
من جانبه، وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والتأهب بجميع الوحدات المحلية والمديريات لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية المتوقع أن تشهدها المحافظة، مشددا على انعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وتأهب جميع الأطقم والمعدات.
كما شدد محافظ البحيرة، على مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل فى نطاقه ومراجعة محطات الرفع والتأكد من جاهزية الماكينات والمعدات والمتابعة المستمرة للطرق والمحاور الرئيسية للتأكد من عدم وجود أي تجمعات للمياه أو الرمال عليها.
ووجه محافظ البحيرة، بالاستنفار التام لجميع الأجهزة الأمنية والصحة والإسعاف والحماية المدنية وكافة المرافق واستمرار أعمال تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق، بالإضافة الى مراجعة صيانة خطوط ومجالات الكهرباء بكافة المراكز.
أمطار الرعدية فى البحيرة
الأمطار الرعدية تضرب مدن ومراكز البحيرة
الأمطار تضرب مدن ومراكز البحيرة
أمطار رعدية تضرب مدن ومراكز البحيرة
أمطار تضرب مدن البحيرة
الأمطار الرعدية تضرب مدن ومراكز البحيرة
أمطار تضرب مدن ومراكز البحيرة
أمطار رعدية تضرب مدن ومراكز البحيرة
أمطار تضرب مدن ومراكز البحيرة
أمطار رعدية تضرب مدن ومراكز البحيرة
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