اليوم السابع
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أمريكا تعارض بشدة تحقيق المحكمة الجنائية فى جرائم حرب بالأراضى الفلسطينية

الأربعاء، 03 مارس 2021 11:01 م
أمريكا تعارض بشدة تحقيق المحكمة الجنائية فى جرائم حرب بالأراضى الفلسطينية نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية
واشنطن (رويترز)

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعارض بشدة إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بأن مكتبها سيحقق رسميا فى جرائم حرب فى الأراضى الفلسطينية.

 

وأضاف برايس، فى إفادة صحفية معتادة "سنواصل التمسك بالتزامنا القوى تجاه إسرائيل وأمنها بما يتضمن معارضة الإجراءات التى تسعى لاستهداف إسرائيل على نحو جائر، فالمحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص بشأن هذه المسألة" فى إشارة إلى إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فى وقت سابق اليوم.

 

 


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