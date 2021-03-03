أمانة ولاد مصر.. موظف فى مول بطنطا يعيد 320 ألف جنيه.. فيديو

الغربية - عادل ضرة

أجرى "اليوم السابع"، لقاء مع "الكاشير" الأمين فى أحد المولات فى مدينة طنطا، والذى عثر على مبلغ 320 ألف جنيه وقام بإعادتها لصحابها.

وشهد أحد المولات الشهيرة بطنطا، لافتة طيبة بعدما ضرب على حسن 34 سنة، كاشير بالمول، مثالا مشرفا في الأمانة، وسلم مبلغ 320 ألف جنيه لأحد المواطنين، بعدما عثر على المبلغ داخل حقيبة فى المول، وتوجه الكاشير فورا لإدارة الأمن بالمول وأبلغ عن الواقعة، وأعاد الأموال لصاحبها.

ويقول على حسن الكاشير الأمين لـ"اليوم السابع"، إنه يعمل هو وشقيقه بالمول منذ افتتاحه، ومنذ أيام وأثناء عمله عثر على حقيبة بإحدى مناطق المول، وعند فتحها عثر بداخلها على مبلغ مالي ضخم، مشيرا إلى أن المكان الذي وجد فيه المبلغ لا توجد فيه كاميرات مراقبة، موضحا أنه أغلق الحقيبة سريعا وتوجه إلى إدارة المول وإدارة الأمن، وحكى للمسئولين عن الواقعة وأنه عثر على المبلغ، وتبين أن المبلغ 320 ألف جنيه.

وأضاف، أنه لم يمر وقت قصير ووصل صاحب المبلغ لمكان الحقيبة وتم توجيهه لمكتب إدارة الأمن، وعندما وصل أدلى بأوصاف الحقيبة وجرى تسليمه المبلغ، مؤكدا أن صاحب المبلغ كاد أن يفقد الأمل ولكنه شعر بأن روحه عادت إليه بعدما عثر على المبلغ المفقود، متابعا أن صاحب المبلغ قدم له الشكر على أمانته وحفاظه على الحقيبة، مبينا أن إدارة المول أقامت حفلا كبيرا له وتم تكريمه بحضور إدارة المول، وتقديم شهادة تقدير وجائزة مادية، تقديراً لأمانته واعتباره الموظف المثالي بالمول.