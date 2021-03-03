أبلغت الحكومة الألمانية نظيرتها النمساوية بتمديد القيود على الحدود بين البلدين إلى 17 مارس الجارى واتخاذ نفس الإجراء مع التشيك وسلوفاكيا، بسبب جائحة كورونا، وأفادت إرشادات صادرة عن الخارجية النمساوية، اليوم الأربعاء، بأن قرار التمديد جاء استجابة لاستمرار ارتفاع معدل الاصابات الجديدة بوباء كورونا في النمسا، خاصة فى ضوء حركة النقل النشطة بين ولايتى بافاريا الألمانية وتيرول النمساوية الحدوديتين.
وأوضحت الوزارة أن ألمانيا تعتبر أن تيرول وجمهورية التشيك وسلوفاكيا هي ما يسمى بمناطق الفيروسات المتحورة، وفرضت قيودا على الحدود المشتركة منذ منتصف فبراير الماضي، وكان من المقرر أن تنتهي القيود اليوم ولكن تم تمديدها.
وأشارت إلى أن هناك بعض الاستثناءات من القيود ومنها على سبيل المثال سائقي الشاحنات والركاب عبر الحدود من ذوي المهن الطبية، بشرط تقديم اختبار كورونا سلبي لا يزيد تاريخ صدوره عن 48 ساعة.
وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبي قد انتقدت بشدة قرار ألمانيا وطلبت الأسبوع الماضي من برلين تخفيف القيود؛ لأن العديد من المتطلبات كانت غير متناسبة أو لا أساس لها من الصحة، وقد رفضت الحكومة الألمانية هذا النقد.
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