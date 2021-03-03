وأوضحت الوزارة أن ألمانيا تعتبر أن تيرول وجمهورية التشيك وسلوفاكيا هي ما يسمى بمناطق الفيروسات المتحورة، وفرضت قيودا على الحدود المشتركة منذ منتصف فبراير الماضي، وكان من المقرر أن تنتهي القيود اليوم ولكن تم تمديدها.

وأشارت إلى أن هناك بعض الاستثناءات من القيود ومنها على سبيل المثال سائقي الشاحنات والركاب عبر الحدود من ذوي المهن الطبية، بشرط تقديم اختبار كورونا سلبي لا يزيد تاريخ صدوره عن 48 ساعة.

وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبي قد انتقدت بشدة قرار ألمانيا وطلبت الأسبوع الماضي من برلين تخفيف القيود؛ لأن العديد من المتطلبات كانت غير متناسبة أو لا أساس لها من الصحة، وقد رفضت الحكومة الألمانية هذا النقد.