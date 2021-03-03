أغنية "أنا دولة" تواجه التحرش بدعم من المجلس القومى للمرأة.. فيديو

كتب محمد سعودي

أغنية "أنا دولة" من أحدث الأغنيات التي تهدف إلى مواجهة التحرش ومناقشة قضية المرأة، بدعم من المجلس القومي للمرأة وغناء مروة ناجي وعلي غزلان.

ويواصل المجلس القومي للمرأة مكافحة التحرش والعنف ضد المرأة بشتى الطرق، حيث دعم المجلس كليب أغنية "أنا دولة" التي تسلط الضوء على مكافحة التحرش وتناقش قضية المرأة، تزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للمرأة.

ونشرت الصفحة الرسمية للمجلس القومي للمرأة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أغنية "أنا دولة"، معلقة عليها :"بنقدملكم جزء من فيديو كليب أنا دولة.. غناء علي غزلان ومروة ناجي محتوي مختلف يناقش قضية المرأة، وبيقدمه شباب مصر العظماء وقررنا دعم هذا العمل لأجل تفهم القضية بصورة معبرة عن الواقع".

وأعربت الفنانة مروة ناجي عن فخرها لمشاركتها في هذه الأغنية، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام :"كليب أنا دولة لمكافحة التحرش، فخورة جدا إنى كنت جزء من العمل المهم ده".

ويأتي طرح أغنية "أنا دولة" لمكافحة التحرش قبل أيام من الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يحتفي به العالم في 8 مارس من كل عام.



الفنانة مروة ناجى



الفنانة مروة ناجي



علي غزلان في كليب أنا دولة



علي غزلان