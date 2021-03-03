أعراض الاضطراب ثنائى القطب.. تغيرات سريعة فى المزاج والقلق

كتبت مروة هريدى

الاضطراب ثنائى القطب هو حالة صحية عقلية شائعة جدًا هذه الأيام، يمكن أن تحدث فى أى فئة عمرية، لذلك من المهم الانتباه لأعراض هذا المرض لمعرفة إذا كنت بحاجة لزيارة الطبيب النفسى من أجل تلقى العلاج اللازم، وفقًا لما ذكره موقع "timesnownews".

- أعراض الاضطراب ثنائى القطب:

1- التغيرات السريعة فى المزاج ما بين ارتفاع وانخفاض.

2- الشعور بالأرق.

3- التحدث بسرعة.

4- الشعور بالبهجة دون سبب أو الحزن الشديد والشعور بالكآبة.

5- القلق.

6- زيادة أو فقدان الشهية.

7- حساسية تجاه الروائح والضوضاء.

8- الشعور بالتعب وضعف التركيز.

- فيما يلى.. 6 حقائق عن الاضطراب ثنائى القطب:

1- يمكن أن يتفاقم الاضطراب ثنائى القطب أثناء الحمل، فمن المرجح أن تتعرض النساء الحوامل لنوبات متكررة من الهوس والاكتئاب نتيجة تغير هرمونات الجسم.

2- الشعور بالهوس والاكتئاب فى نفس الوقت وامعروفة باسم (الهوس المختلط)، وقد تؤدى هذه الحالة إلى تدهور صحتك العقلية.

3- يؤثر الاضطراب ثنائى القطب أيضًا على الأطفال، فقد يعانى الأطفال من نوبات شديدة قد تكون خطيرة، وتكمن الخطورة أيضًا فى صعوبة اكتشاف هذا المرض لدى الأطفال.

4- هناك 3 أنواع مختلفة من الاضطراب ثنائى القطب، وهم اضطراب ثنائى القطب من النوع الأول ومن النوع الثانى واضطراب دوروية المزاج، وتختلف أعراض كل نوع من الثلاثة عن الآخر.

5- لا يوجد نمط ثابت لتقلبات المزاج، حيث يمكن أن يدخل الشخص الذى يعانى من اضطراب ثنائى القطب فى نوبة اكتئاب طويلة تستغرق عدة أسابيع ثم الدخول فى نوبة اكتئاب قصيرة أو العكس.

6- ليس من السهل تشخيص مرض الاضطراب ثنائى القطب، فقد يتم الخلط بينه وبين مرض الاكتئاب، حيث يتطلب معرفته تاريخًا طبيًا طويلًا لدى الطبيب المعالج من أجل اكتشافه كما يستدعى الانتباه جيدًا وملاحظة تقلبات الحالة المزاجية للتعرف عليه.